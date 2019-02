Descarta Sayonara Vargas crisis en el PRI: hay militantes con camiseta puesta

Así lo declaró Sayonara Vargas Rodríguez, excandidata a diputada federal por Huejutla y quien figura como una de las aspirantes a la presidencia del partido, luego que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI inició un periodo de afiliación y refrendo de la militancia.

Al opinar sobre el panorama partidista, luego que el año pasado el PRI perdiera la hegemonía electoral, aseguró que durante su campaña hubo respaldo de la militancia.

Inicialmente, Erika Rodríguez Hernández, actual secretaria general del PRI y las excandidatas a diputadas federales Citlali Jaramillo y Sayonara Vargas fueron nombradas al interior del partido como posibles candidatas para renovar el interinato de la dirigencia estatal.

“No he tenido hasta el momento una propuesta, pero aunque sean ocho meses (tiempo que duraría el interinato) debe ser un honor para todo militante priista dirigir (el instituto). Pero insisto, no he tenido ninguna invitación; yo estoy muy contenta de participar de una o de otra manera dentro del partido”, concluyó.