Rebasan 100 días de paro en obras de acceso a Toyota

Acusan a líder sindical de estafa



“Sabemos que quienes nos pueden ayudar son los de la SCT con el contratista, y el contratista con el líder sindical que hayan contratado, que es el que nos tiene en problemas, que nos ha robado nuestro dinero y no nos quiere pagar”, dijo el vocero de los transportistas, Francisco Hernández.

“Ya pusimos una denuncia penal pero eso no garantiza que nos va a pagar porque el señor se vale de que no tiene dinero y precisamente por eso vemos más viable que a través de la autoridad competente se nos solucione ese problema”.

Continuará paro



“La SCT tiene la línea. Ahorita están diciendo que no pueden, pero claro que se puede, si se tiene la voluntad de una persona de ese nivel federal, claro que todo se puede solucionar.

“Ha defraudado en Campeche, Tabasco, Veracruz. Y las autoridades mismas lo saben. Nosotros vamos a seguir manifestándonos, nosotros por el momento nos retiramos, pero a ver qué siguen en una reunión”, dijo.

