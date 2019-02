“Tengo entendido que se dieron 12 mil visas humanitarias, entonces nosotros nos estamos preparando para recibir esa cantidad de personas que llegan a pasar por el Estado (…), estamos coordinando con la Secretaría del Migrante, Protección Civil y con las autoridades municipales, con el DIF para los alimentos”, dijo.

Filtro de salud

Apoyo para todos



“Están no solamente ofertando el servicio, sino buscando intencionalmente a personas que necesiten atención médica, sobre todo con temas muy importantes que puedan representar un riesgo a la salud, en temas de saneamiento básico, el manejo de excretas, la calidad del agua que consumen, los alimentos los estamos vigilando muy de cerca”, refirió.

TODOS VEN:

Latienequeen los próximos meses, señaló el Secretario,Dijo que, han tenido conocimiento de, y que son las Jurisdicciones Sanitarias III en Celaya y VI en Irapuato, las encargadas de atender a estas personas.Díaz Martínez indicó que, pero, lo cual no ha ocurrido al momento.Agregó que han detectado a niños con enfermedades respiratorias e intestinales, embarazadas, personas con diabetes e hipertensión, así como con lesiones leves.Comentó que cada vez que se detecta la llegada de una caravana migrante, se establece un filtro en las zonas donde acamparán, poniendo a disposición un equipo de salud con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, promotores de salud y dentistas, entre otros.El Secretario de Salud dijo que no todos los migrantes viajan en grupos grandes, por lo que deben estar pendientes también de quienes no pernocten en los municipios, ya que no se discrimina a nadie y es su trabajo apoyarlos.

-¿Hiciste un trámite en el Registro Civil? Recibirás notificación electrónica

-Defiende Gobernador trabajo de Zamarripa, admite queda cómodo pase automático

-Confirmado: Zamarripa será Fiscal por 9 años más

-Gobierno del Estado promete, ahora sí, política ambiental