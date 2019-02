Quieren que Mercado de la Fresa sea Parador Turístico

“Creemos que hay que remendar esa parte, más que Mercado de la Fresa hay que hacer un parador turístico, para que verdaderamente les funcione (...) que haya espacios de comida, otro tipo de mercado, por ejemplo de la fresa cristalizada o de otro tipo, artesanías, para jalar a la gente”, dijo.



La visión del Mercado de la Fresa debe cambiar y pasar de ser sólo un espacio para la comercialización de frutilla a un Parador Turístico que de entrada a otros productos, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que no existe conflicto con productores freseros.Comentó que en administraciones pasadas, el proyecto se concibió sin una visión integral, y que no quieren que este espacio se convierta en una bodega de canastas de fresa, sino que los comerciantes tengan éxito.Agregó que esta visión ya fue compartida con el Secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, que coincidió con la idea de generar un nuevo modelo de negocios.Ortiz Gutiérrez dijo que algunos de los productores y comercializadores de fresa que se ubican actualmente fuera del asilo La Paz si están incluidos en el proyecto, mismos que si no tienen el ofrecimiento de un buen modelo de negocios, terminarán regresando al mismo lugar.Aseguró que por lo anterior, han detenido parte del proceso para crear un Comodato o algún otro modelo, ya que lo que buscan es un mejor proyecto, y reiteró que no existe pleito con los freseros, que si realizarán la entrega anual de la Fresa de Oro.“No hay bronca, tenemos el diálogo abierto y sin problema, ellos mencionaron este tema de que no iban a presentarse (a la Fresa de Oro) no salió de ellos, salió de otro lado”, puntualizó.