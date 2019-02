Se cumplen cinco años sin que aparezca Kimberly Alizee Torres

"Sentimos que está viva, si nos han dicho las autoridades que podrían ir y hacer una revisión, que podrían conseguir una orden para hacerlo, pero nos piden una prueba que corrobore que ahí se encuentra y no la tenemos, pero nosotros creemos que está ahí y que sigue viva”, dijo.

extraviada luego del asesinato de sus padres. Desde entonces las autoridades no tienen ningún avance en la investigación, acusaron familiares.La incertidumbre, la desesperación y la esperanza invaden a la familia materna de la menor, su tía María Guadalupe Rodríguez Vázquez explicó que pese a sus esfuerzos de presionar a la autoridad no hay respuesta ni avance en el caso.; la menor desapareció luego de que sus padres Ana Lidia Rodríguez Vázquez y Luis Roberto Torres fueran ejecutados en el eje Sur de la Ciudad de Irapuato, detrás de la Central de abastos.Además destacó que hasta la fechadonde viven, sin embargo esto no ha sido corroborado.La familia pidió a las autoridades involucradas en el caso trabajar para dar con el paradero de kimberly lo antes posible y corroborar que la menor se encuentre bien en todo sentido.