Llega a la escuela en burro con la meta de ser médico

Jesús Armando, de 19 años, tiene la meta de convertirse en médico veterinario para ayudar en la situación económica de su familia, el joven diario llega a la escuela en un burro llamado 'Peña Nieto', y se ahorra los 10 pesos que pagaría por el transporte.

De acuerdo al portal de noticias El Imparcial, desde hace cuatro años el asno llegó a casa de Jesús, y el joven se sube en 'Peña Nieto' para trasladarse desde El Tazajal hasta La Victoria y poder estudiar en el bachillerato de Cecytes.

"Me ha servido de transporte a la escuela, últimamente me he estado yendo seguido en él; a veces no traigo dinero o se me pasa el camión y agarro el burro, de todas maneras llego rápido", dijo Jesús.