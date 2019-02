Que padres asuman su responsabilidad y decidan en estancias infantiles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "no había normatividad y seguridad" en las estancias infantiles, a las que calicó de ser parte de la "concepción neoliberal de privatizarlo todo", por lo que se busca que "los padres asuman su responsabilidad y que ellos decidan libremente".

"Se crearon estas estancias infantiles que son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo, de subrogar servicios como lo hicieron con las estancias infantiles, las guarderías del Seguro Social, y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió en la guardería ABC y no queremos eso", dijo.

Durante la conferencia matutina de hoy, el mandatario aseguró que "no se sabía y existen reportes de las autoridades encargadas de la fiscalización de que no había legalidad y no había normatividad, seguridad, se trata de niños. Era un riesgo, claro que sí, entonces ahora lo que queremos es que sean los padres los que asuman su responsabilidad, tengan el apoyo y ellos decidas libremente".

Este miércoles, EL UNIVERSAL publica que el recorte por 2 mil 28 millones 643 mil 194 pesos al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Pei), que equivale a 50% de lo que recibió en 2018, afectará a 327 mil 854 niños que acuden a las 9 mil 399 guarderías de Bienestar, que en su mayoría pertenecen a familias de escasos recursos.

Sin embargo, López Obrador aclaró que "no van a dejar de recibir el apoyo los padres, van a tener su apoyo y va a ser más de lo que recibían anteriormente. Y van a decidir ellos libremente, si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles".

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su análisis del programa durante el ciclo 2017-2018, a 10 años de ser puesto en marcha, 94% de los beneficiarios consideraron que éste contribuye a mejorar su calidad de vida porque pudieron mantener un empleo y acceder a servicios para el cuidado y desarrollo de sus hijos.