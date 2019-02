Rechazan nombramiento de subdirectora de Conacyt

Diferentes sectores de la comunidad científica y académica rechazaron rotundamente el nombramiento de Edith Arrieta Meza, nueva subdirectora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), después de que EL UNIVERSAL informara que Arrieta Meza, militante de morena y diseñadora de modas, está al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

De acuerdo con su declaración que presentó ante la Secretaría de la Función Pública, en la plataforma DeclaraNet, Edith Arrieta Meza tiene como máximo grado de estudios una constancia de licenciada en moda por la Universidad Jannette Klein y como única experiencia laboral: “Jefa de Unidad Departamental B”, de 2015 a 2018, en la delegación Tlalpan durante la administración de la hoy jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados tiene como función formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de Organismos Genéricamente Modificados (OGM), así como proponer a las dependencias competentes la incorporación de dichas políticas en los programas sectoriales. Además de definir las posiciones de México en materia de bioseguridad de OGMs y presentar, a través de la delegación designada, esas posiciones ante los organismos y foros internacionales correspondientes.

En, académicos, estudiantes e investigadores expresaron su molestia sobre este nombramiento en Conacyt:Dolores Aragon, candidata a doctora en Ciencias Sociales, escribió: “Ojalá en algún punto de la existencia @Conacyt_MX comenzara a escuchar a la comunidad científica de México, y por supuesto, a sus becarios. De hecho, tantas encuestas y estudios que hacen, ¿por qué no transparentar y difundir más –y mejor– los perfiles a contratar?”.“Ya paren de hacer tonterías, esos sitios son para gente calificada, con conocimiento técnico-científico en el área! No se vale tanta improvisación! No son para pagar compromisos”, comentó J. Roberto Gómez, endocrinólogo.Luci, doctora en Ciencias Biomedicas, escribió en su cuenta de Twitter: “Tantas personas con doctorado, que cuentan con formación científica, y sin empleo. Y contratan a una persona que no tiene las más mínimas credenciales”.“Entonces mis 4 años y medio de licenciatura en economía por el @IPN_MX no sirven de nada, todavía estoy esperando respuesta y no la estoy pidiendo la estoy exigiendo y lo voy a seguir haciendo hasta que argumenten el porqué de estos nombramientos !!”, se pronunció Guillermo Arriaga, estudiante.Roberto Rodríguez, doctor en Ciencias del Desarrollo Regional, anotó al respecto “De nada sirvió tanto estudio”“Los nuevos nombramientos del @Conacyt_MX nos muestran que la ciencia nunca va a ser prioridad en México. No sólo han retirado apoyos económicos, han también puesto al frente a personas que no están capacitadas para el área”, dijo @oromero, estudiante de astrofísica.Enrique Álvarez, ingeniero químico, subió a la red social: “Desprecio de la 4ta por la ciencia es absolutamente descarado. #PobreMéxico “. Mientras que Mario Rivas se expresó irónicamente: “Ya espero con impaciencia el CV de la Lic. en diseño de moda Edith Arrieta Meza quién fue nombrada para subdirectora en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, del @Conacyt_MX”.