Compartirá prisión con sus enemigos

Joaquínpodría pasar el resto de su vida confinado en, dentro de una, en donde estánmexicanos que en algún momento fueron sus enemigos mortales.Se trata de la, conocida también comoFlorence, o el Alcatraz de las Montañas Rocallosas.Esta prisión, construida en 1994, se encuentra aislada en el desierto de Colorado y sólo se llega allí a través de avión.En este sitio se encuentran internados algunos de los criminales más peligrosos no sólo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, entre los que figuran tres de los rivales más importantes de El Chapo: Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén, ex líderes del Cártel del Golfo y Francisco Javier Arellano Félix, delDe acuerdo con la poca información existente sobre el centro penitenciario ADX Florence, los internos en ese complejo pasan 23 horas al día en una celda de 2.1 por 3.6 metros, donde tienen un baño privado y, si son considerados presos de buen comportamiento, tienen el privilegio de un televisor. Mucha de la información la reveló(AI).Las celdas son a prueba de sonidos, lo que impide que entren ruidos del exterior y también evita que los presos se comuniquen entre ellos, según información del diario The Guardian.Al estar ubicada en medio del desierto, se considera que esta cárcel es a prueba de fugas.La mayoría de los internos en este sitio tienen sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad como Ted Kaczynski, el famoso Unabomber; Zacarias Moussaoui, responsable de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y Ramzi Yousef, responsable del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York de 1993, en Estados Unidos.