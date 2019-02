Por ser crítica con el presidente Duterte, arrestan a periodista en Filipinas

"No estamos intimidados. Ninguna cantidad de casos legales, propaganda negra y mentiras pueden silenciar a los periodistas filipinos que siguen soportando en la línea", dijo Ressa en un comunicado. "Estas acrobacias legales muestran lo lejos que el gobierno irá para silenciar a los periodistas, incluso la mezquindad de obligarme a pasar la noche en prisión".

Ressa con cargos

Respaldo internacional

Una periodista filipina galardonada, jefa de un portal de noticias local que da un, fue arrestada hoy por las autoridades en un caso de libelo. La organizacióny dijo que tiene "desvergonzados motivos políticos", mientras queen respuesta a la queja., que en 2018 fue elegida por la revista Time para formar parte de la lista Persona del Año,presentada por un empresario.Rappler Inc., el sitio de noticias que encabeza Ressa, informó que agentes del Buró Nacional de Investigación (NBI) entregaron una orden de arresto y la periodista filipina fue escoltada de la oficina de la agencia de noticias a la sede del NBI.El secretario de Justicia, Menardo Guevarra, informó que Ressa, entre ellas su campaña antidrogas que ha causado la muerte de miles de sospechosos, la mayoría de ellos gente de bajos recursos.Time dijo que Ressa y varios periodistas más eran "guardianes" en un esfuerzo por enfatizar la importancia del trabajo de los reporteros en un mundo cada vez más hostil.La periodista, que ha trabajado para CNN, también, uno del Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de los Periodistas) y otro del International Center for Journalists' Knight, ambas organizaciones de Estados Unidos.