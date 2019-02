3M, presente en el PAN

*** PRI-MOR-VERDEAyer por primera vez se reunieron los jefes estatales del PRI, Verde y Morena, Celeste Gómez, Sergio Contreras y Alma Alcaraz, respectivamente, con una única agenda común, la de su rechazo al #FiscalCarnal.* LUPA FISCALIZADORASaben que no hay reversa con el nuevo Fiscal, pero el pacto es que ese tema no lo van a soltar, que harán equipo para evaluar y exigir resultados. Al final esa es parte de su labor, fiscalizar, no se olviden.*DIEGO, RESBALAEn sus ganas de refutar al PRI y a Morena sus señalamientos, Diego Sinhue resbaló feo en una declaración que presenta su respaldo al pase automático del Fiscal como un “todos lo hacemos” y defendiéndolo por reconocer que resultaba cómodo hacerlo. Ups...*** BLOQUE OPOSITOREn los años recientes prácticamente no hay antecedentes de que las principales fuerzas de oposición en Guanajuato se sentaran a la mesa para cerrar filas en contra de políticas del Gobierno Estatal panista. No lo hicieron público, ni siquiera una foto trascendió, pero ayer por la mañana en el hotel Crown Plaza, en León, desayunaron Celeste, Alma y Sergio, por invitación del dirigente del Partido Verde.* EL INTENTOEs cierto que las dirigentes del PRI y de Morena son provisionales, y que no tienen precisamente las riendas de sus partidos en control, a diferencia del PVEM donde la estructura es más compacta. De cualquier manera es un intento de aparecer como una oposición más fuerte frente a la aplanadora azul.* CONTRAPESO, VEREMOSLo primero que acordaron es enviar el jueves un pronunciamiento conjunto en rechazo al Fiscal General, y ya verán después el momento de aparecer juntos en público y de diseñar otras estrategias de contrapeso no sólo en lo mediático, sino en lo real, es decir, cómo empujar que esa Fiscalía sirva.* DIEGO Y LA DEFENSAEn su regreso a eventos públicos y a entrevistas luego del accidente en cuatrimoto, Diego Sinhue no quería hablar de nada del tema de inseguridad, incluido el próximo Fiscal, y para eso se hizo acompañar de la vocera del tema, Sophia Huett, pero terminó por salir en defensa de su Procurador.*EL INCOMPRENDIDOEn resumen lo presenta como el mejor funcionario posible, de la violencia rampante en Guanajuato no le toca ni un cachito de responsabilidad, y de los resultados positivos es parte clave del éxito. Se trata de un funcionario, a decir de Diego, incomprendido por los críticos en su función y en su desempeño.* EPN, NO AL PASEEn su dicho de que el pase automático “es cómodo” para todas las fuerzas políticas, el Góber dice que el PRI-Gobierno lo apoyaba, y también Morena. Los hechos son que ante la polémica por la posibilidad de que el entonces procurador, Raúl Cervantes, se conviertiera en #FiscalCarnal (ahí se acuñó esa frase) el presidente Enrique Peña terminó por enviar una iniciativa para eliminar el pase directo, y así fue.* MÁRQUEZ LO MISMOEl exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, no quiso parecer contradictorio a la tesis de su partido y presentó en lo local una iniciativa igual para borrar de la Constitución el pase automático. Desde agosto del año pasado se quitó eso en lo Federal, pero los panistas en casa voltearon a otro lado.*MORENA Y SU FISCALY al criticar a Morena en sentido estricto también le van a revirar a Diego pues no hubo pase automático para elegir a Alejandro Gertz, aunque para la oposición fue un proceso simulado, sin las garantías de reformas para una Fiscalía General verdaderamente autónoma. En eso sí, igual que aquí.*** POLICÍAS BAJO FUEGOCon el deshonroso primer lugar de policías asesinados en el 2018, la vocera de Seguridad, Sophia Huett, dice enfática que el Gobierno tiene que mandar el mensaje de quien la hace la paga. El dato que le faltó (aunque quedó de compartirlo) es cuántos responsables han sido detenidos, procesados y consignados, ese es el verdadero indicador de si la cero impunidad está en los hechos o en el discurso.Los cuatro representantes del PAN de Guanajuato en la Comisión Permanente Nacional pasaron lista en la reunión del lunes: Miguel Márquez, exgobernador; Alejandra Gutiérrez, diputada local; Juanita de la Cruz, secretaria particular del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y el jefe estatal, Román Cifuentes. 3M subió a sus redes sociales la fotografía de los cuatro con el presidente nacional, Marko Cortés. Se informó que se reabrirá el proceso de afiliación de militantes, los talleres de introducción se programarán en la segunda quincena de marzo.