***



Quien resultó mal calculista es Edmundo Bautista, secretario de Obras Públicas de Pachuca, ya que la administración municipal no genera construcción alguna y en consecuencia no puede aplicar la máxima de “has obra que algo sobra”, por lo que ha tenido que visitar a las y los alcaldes de la región de Tulancingo para ofrecer sus servicios como constructor particular para poder saldar sus añejas deudas.





***



Por disputas entre personal docente y padres de familia, nuevamente son los estudiantes quienes resultan perjudicados. Unos 400 menores de la primaria Maestro Galación Gómez de Huejutla (con clave CCT 13DPR2226U) perdieron clases por este tipo de conflictos que prolifera en todo el territorio hidalguense sin que las autoridades educativas muestren hasta ahora capacidad de solución.





***



Ya que los diputados locales morenistas inventaron que rendirán varios informes de labores a lo largo de un año, sin importar lo que indique la ley Orgánica del Poder Legislativo, ojalá recuerden hacer mención que se agenciaron una bolsa de casi 40 millones de pesos al margen de la ley para ejercerla como mejor convenga a sus intereses, en desacato a la tardía indicación de su pastor Andrés Manuel.





***



La diputada local Roxana Montealegre y el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho dejaron de lado sus acusaciones mediáticas para posar sonrientes junto a la diputada federal, Tatiana Clouthier, quien visitó la entidad para legitimar una iniciativa de ley. Seguramente nadie le avisó que Organizaciones de la Sociedad Civil se manifestaron el lunes para acusar plagio en el texto que se promueve.





***



Se complica el caso de un hombre que perdió la vida tras ser fuertemente golpeado mientras departía en la feria del Jagüey en Francisco I. Madero y cuyo cuerpo fue utilizado ayer para bloquear la carretera que conecta con Actopan como medida de presión para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detenga ya a los presuntos culpables, que andan sueltos, dicen.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.