“En este momento no tenemos asignado presupuesto para capacitación, pero ya vamos a empezar, porque tenemos que estar listos para lo que viene”, añade.



“Ahora sí tenemos esperanza, hasta pensamos que el crudo que llegó y dañó las instalaciones, lo enviaron a propósito, con eso de que el anterior gobierno no atendía ya la refinería, se encargaron de vender plantas a particulares y ahí siguen, bardeadas”, añade otra fuente, que señala las afectaciones provocadas en diversas instalaciones por la utilización de petróleo con exceso de ácido sulfhídrico.



Sostienen que en el sexenio de Peña “hubo muy pocas reparaciones y muy miserables, cuando anteriormente, para el mantenimiento, había incluso plazas extraordinarias, ingresaba gente eventual, pero en el sexenio que terminó lo teníamos que hacer con el personal que tenemos y nada más”, dice un alto funcionario de la RIAMA.