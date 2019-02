Cada día estamos más cerca de ser testigos de la presentación en sociedad de las jovencitas que bailarán elde este año, y las sesiones de preparación continúan.Para dejarles un mensaje sobre la importancia de vivir el aquí y el ahora, la psicólogales impartió una plática en las instalaciones del“Ahorita estamos viviendo un momento en donde no estamos en el lugar donde estamos realmente gracias a distracciones como el celular; la única manera que tiene tu mente de evocar un recuerdo es que realmente lo hayas vivido”, compartió.Con una imagen proyectada de ella misma cuando fue cotillona en el año 1994 fue como inició a compartir las experiencias que vivió en ese entonces, mismas que no serán las mismas en la actualidad.“Hay mucha similitud en cuanto a la experiencia de bailar el Cotillón, pero sin embargo los cambios como la tecnología han rebasado y causado este tipo de cosas”.Además de compartir estrategias para que la mente no se distraiga, realizó un análisis para identificar como están en diferentes áreas de la vida, y así poder hacer un cambio que las beneficiará en su vida.Los ensayos rutinarios continuaron su curso en la sala principal de la casa rotaria al terminar la conferencia.