Llevó 3 veces a hija al hospital y le dijeron que no estaba enferma y a la cuarta falleció

Fue llevada al hospital por última vez antes de perder la vida

En Argentina, una niña de 5 años llamada Luna Desiree , desde el 8 de febrero fue llevada tres veces al Hospital Municipal San José de Capilla del Señor por su madre Milena Anabel López de 23 años debido a que la menor presentaba fiebre y dolor en las piernas y en cada consulta, los médicos le decían a la madre que la menor no tenía nada y solo necesitaba reposo.De acuerdo con información del portal de noticias El diario de Chihuahua, la primera vez que un médico la revisó, le comentó a la madre que tenía "sinovitis viral", que causa inflamación de las membranas en las articulaciones pero que no era mortal, por lo que el médico solamente se limitó a recetarle ibuprofeno.Después de días, Luna no mostraba síntomas de mejoría ya que empeoró desde la revisión del médico, por lo que la madre la siguió llevando al hospital a que la revisaran, en la segunda revisión fue atendida por un médico diferente que le mandó a hacer análisis de sangre y orina pero los resultados confirmaron el mismo diagnóstico, por lo que nuevamente fue dada de alta, por una tercera vez la madre la llevó de nuevo al hospital exigiendo que la pequeña fuera internada y tratada con seriedad, pero los médicos optaron por solamente administrarle un calmante y ponerle un suero y después, darla de alta.La niña no mejoraba y la madre decidió llevarla por cuarta vez al hospital el domingo 10 de febrero, su estado de salud era muy grave ya que sus extremidades se encontraban completamente frías, tenía dificultad para respirar y sus piernas estaban moradas.Los médicos trataron de hacer lo posible por salvarla, pero lamentablemente Luna falleció y sus familiares denuncian al hospital por negligencia médica ya que hubo una mala praxis, por lo que exijen justicia.El abogad de la familia señaló que los médicos del hospital detectaron que la sinovitis era viral, cuando realmente era bacteriana, por lo que están en la espera de los resultados de la autopsia para confirmar lo declarado y así, poder proceder en contra del Hospital Municipal de San José.

