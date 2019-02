Díganselo a este señor: @joserra_espn, que hasta quiere que vuelvan las camionetas blindadas y que su porrita le dé «con todo» a Nico Castillo. pic.twitter.com/gyZnlN08WH — Digital Lion (@morrossey) February 12, 2019



"Que vaya la familia a la cancha, que la familia de los jugadores pueda ir a la cancha y nada más, esto es un partido y nada más".





"Cuando uno se equivoca y hace algo que no está bien, lo revientan públicamente durante semanas, ¿por qué no hablan de esa persona? Ir en camionetas blindadas a una cancha de futbol, ¿por qué? ¿Tú vas a tu trabajo en camioneta blindada? Para nada".



Y Joserra se disculpa

, portero del, reaccionó con enojo ante las declaraciones de, quien pidió un "recibimiento especial" paray le recomendó a lasllegar al juego en camionetas blindadas."¡Vamos Rebel con todo! que regresen las camionetas blindadas", dijo Joserra en el programaEn respuesta,reprobó los comentarios y aunque no mencionó a Joserra, sí lo acusó de generar violencia antes del juego comen particular con lo que dijo. A nosotros nos piden que seamos ejemplo dentro de la cancha y lo que se vive en México en cuanto al futbol es muy bueno", declaróEl portero subrayó que los medios de comunicación deberían sumarse a la lucha contra la violencia en los estadios, aunque su espera una atmósfera hostial por el pasado dey por su presente como refuerzo estelar del"Salen a decir que tienen que ir en camionetas blindadas los jugadores,de esa manera, una persona que tiene mucho tiempo en el periodismo deja mucho que desear", agregó el portero, campeón del Apertura 2018 con lasPor su parte,aprovechó su aparición en el siguiente programapara disculparse con los jugadores y con los seguidiores americanistas.Además, aclaró que no cree que las Águilas sean agredidas el domingo en, pues seguramente será sólo un partido de futbol.