¿Cuántos millones de dólares pagarían por un futbolista hidalguense?

Según el Daily Mirror de Inglaterra, el Wolverhampton está dispuesto a pagar los más de 40 millones de dólares al Benfica de Portugal para quedarse en forma definitiva con el delantero mexicano Raúl Jiménez (futbolista nacido en Tepeji del Río).



Con nueve goles y cinco asistencias en lo que va de la temporada en la Premier League, el tricolor se ha convertido en titular indiscutible con los Wolves.

With over 280,000 new managers, @Raul_Jimenez9 is the most bought forward in the @OfficialFPL this gameweek!



