Historias de amor en el deporte

Se respira amor en el aire y con motivo del 14 de febrero recordamos a las parejas que han robado miradas en el mundo deportivo.



Es muy común ver que el deporte despierte pasiones y esa pasión muchas veces se ha convertido en amor, e incluso se han llegado a formar parejas amorosas entre atletas. En el día de los enamorados, te presentamos algunas de las historias de amor que ha dejado el deporte.



PAOLA ESPINOSA E IVÁN GARCÍA



Los clavadistas mexicanos son el claro ejemplo de la unión que puede generar el deporte. Espinosa es una de las atletas más exitosas del país y “El Pollo” ha forjado su propio camino. Ya tienen un hijo fruto de esa relación.



ANDRÉ AGASSI Y STEFFI GRAFF



Ambos fueron grandes exponentes del tenis mundial y se convirtieron en una de las parejas más exitosas que ha dado el deporte. Entre sus logros, Agassi cuenta con un oro olímpico y 8 Grand Slams; Graff, ex número 1 del mundo, logró dos oros y una plata en Juegos Olímpicos y 22 Grand Slams.



NADIA COMANECI Y BART CONNER



Comaneci es considerada como la mejor gimnasta de todos los tiempos, contrajo nupcias en 1996 con el también gimnasta quien fue campeón olímpico en Los Ángeles 84.



ALEX MORGAN Y SERVANDO CARRASCO



Morgan es una de las mejores futbolistas del mundo y ha causado miles de suspiros por su belleza. Su vida amorosa es igual de exitosa. Se casó en el 2015 con el también futbolista Servando Carrasco quien juega en el L. A. Galaxy.



HOPE SOLO Y JERRAMY STEVENS



Otra de las futbolistas que ha dejado huella en el balompié norteamericano es la portera Hope Solo, quien tiene una historia amorosa con el ex jugador de los Seattle Seahawks, Jerramy Stevens. Ambos coincidieron en la Universidad de Washington.



ANA IVANOVIC Y BASTIAN SCHWEINSTEIGER



El alemán, integrante del Chicago Fire, Bastian Schweinsteiger y la ex número uno del ranking WTA Ana Ivanovic, mantienen una relación desde el 2014, año en el que el alemán ganó la Copa del Mundo de Brasil 2014.



ROGER FEDERER Y MIRKA VAVRINEC



Se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y se casaron en abril del 2009. Las constantes lesiones obligaron a Mirka a dejar el tenis y actualmente se le ve con frecuencia en el circuito de la ATP durante los encuentros del “Maestro” Federer.



FERNANDO GAGO Y GISELA DULKO



A Fernando Gago le va bien sentimentalmente, pero en el campo de juego las constantes lesiones no lo han dejado brillar. Su pareja es la ex tenista argentina Gisela Dulko, que dentro de sus logros tiene el ganar el dobles en el Abierto de Australia en el 2011 y dobles mixto en el US Open del mismo año.



FEDERICA PELLEGRINI Y FILIPPO MAGNINI



Los nadadores han logrado representar a Italia en competencias mundiales y olímpicas. Magnini es campeón mundial de los 100 metros libre y Pellegrini puede presumir una medalla de oro en los Olímpicos de Beijing 2008.



AARON RODGERS Y DANICA PATRICK



La piloto más famosa de la IndyCar y Nascar comenzó su romance con el quarterback de los Green La piloto más famosa de la IndyCar y Nascar comenzó su romance con el quarterback de los Green Bay Packers, después de tener una relación fallida con el también piloto de Nascar, Ricky Stenhouse Jr.