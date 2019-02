"No soy un hombre al que le importa tanto dónde juega o el equipo, lo importante es jugar. Si estoy en la banca del Barcelona, prefiero estar en la Cuarta División de Estados Unidos, pero jugando".



no olvida su paso por el, con todo y que acepta que apenas si tuvo oportunidades para jugar en el equipo dirigido porEn una entrevista conreveló que los pocos minutos que recibía para mostrarse y la decisión delde seguir conen el banquillo, fueron los factores que lo obligaron a salir del equipo, luego de jugar en lasólo en el torneo de Clausura 2018.recordó que luego de ese torneo, se acercó a la directiva para hablar sobre su continuidad, aún cuando tenía contrato por al menos una temporda más.y hablé con el presidente (Jesús Martínez)... en ese momento quisieron mantener al técnico que había () y él no me daba opción de jugar mucho. Por eso les dije que no hacía sentido que pagaran tanto por mí si no me dejaban jugar, no era bueno para mí ni para ellos, así es que era mejor separarnos", narró el tres veces mundialista por Estados Unidos.apenas jugó, para poco menos de 150 minutos totales en cancha. Y aunque esa temporada fue un fracaso para la Fiera, la directiva le dio otra oportunidad a, quien fue despedido a mediados del torneo siguiente.Respecto a sus constantes amagues de retiro,. Recordó que su paso por elle dejó grandes enseñanzas personales y familiares, aunque en lo deportivo la experiencia fue escasa."No es que odie retirarme, es que en la vida a veces viene oportunidades... la oportunidad de jugar en León, en Liga MX, traer a mi familia a vivir ahí fue una buena experiencia.y si vienen oportunidades por qué no tomarlas", añadió.Hoy, Donovan juega para el San Diego Sockers en la LIga de Futbol Arena.