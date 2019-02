León: Es tiempo de recuperar tu poderío en casa

Una Fiera motivada



Por eso, el siguiente rival del León nos son precisamente los Diablos sino los ‘trinches’ demonios internos que debe erradicar de una vez por todas sobre todo con aquellos equipos que llegan en plan de víctimas y salen con el pastel en la boca.

Es tiempo de mejorar



Por fin los Esmeraldas tienen esa bella oportunidad que da el futbol de acostumbrarse a ganar y de pensar en cada juego que siempre pueden hacerlo.

y corre hacia el frente para seguir atacando.Ya sorteó llena de actitud la aduana norteña cara a cara conYa venció a los últimos finalistas,, con el plus de no haber recibido gol.Apabulló a un alicaído Querétaro que calificó en el torneo anterior y para terminar de convencer enfrentará en los siguientes tres encuentros a clubes que también fueron parte de la última Fiesta Grande de la Liga MX:Hoy León es el tercer lugar general siendo la buena noticia que el futuro está en sus manos., la de mantener el paso ascendente contra equipos que están por debajo de La Fiera misma.Hemos comentado quey por ello debe seguir alimentando su mentalidad con el convencimiento de que es una realidad ganadora, dejando a un lado ese saldo pendiente que aún queda: ya no ser más un levantamuertos y mejor convertirse en un sepulturero.Toluca llega al Glorioso con un mísero punto de los últimos 12 disputados y un técnico Hernán Cristante que comienza a sentir el apretón de la soga en su cuello, pues cuenta con un equipo de buenos refuerzos que no logran cuajar.que tuvo la casa esmeralda en otros tiempos por decenas de jornadas.Por todo esto, no se le pide aque cambie, pero sí que perfeccione.Ahora que los Esmeraldas han dado la nota en el Clausura 2019, casi siempre con al menos un futbolista en el cuadro ideal de la jornada,y les jugarán férreos para tener bien vigilados a gente que hoy sorprende como Navarro, Mena y JJ Macías, por ejemplo.El León basó su bicampeonato en un solo sistema de juego que pocas veces cambiaba, era tan firme como la mentalidad triunfadora que se les escurría a los jugadores de ese entonces.En los resultados que ofrece este deporte, es lógica la posibilidad que en las jornadas que vienen La Fiera pueda trastabillar, pero. Cosas muy diferentes.Por lo que le hemos visto a La Fiera, tenemos la sensación que a la playera la defiende hoytan solo porque la contundencia está en los botines de más de uno.Para seguir adelante hacia la Liguilla,y el poder en el dorsal. Dos cualidades que se habían quedado en el vestidor por mucho tiempo.Twitter @geraslugo