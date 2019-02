le puso aún más sabor al duelo entrey le envió un curioso mensaje a quienes critican su decisión de reforzar a las Águilas, después de ser ídolo con los universitarios en laA través depublicó una foto con una de sus hija sy agradeció el apoyio de sus fanáticos. "Agradecido por todo el apoyo que me brindan siempre y los que no,", publicó el chileno, retomando el lema de lasMás tarde, en una entrevista con el diario Reforma, Cy confirmó que no celebrará enen caso de marcar un gol, aunque aclara que ahora se debe a los colores dely dará todo por su nueva escuadra.