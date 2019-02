Todo lo que tienes que saber de la Fórmula E

La serie se ha distinguido por ofrecer emocionantes carreras llenas de acción en las que cada uno de los 22 pilotos conduce futurísticos autos Gen2, lo que hace aún más impredecible quién será el ganador de cada una de las rondas, dejando esta posibilidad a las habilidades y estrategias de cada piloto.



¿Dónde y cuándo ver el e-Prix México 2019?



Pero hay más. La emoción de la Fórmula E no se quedará solo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues los fans podrán seguir la carrera desde sus casas a través del canal 9 de Televisa a las 3:55 y Fox Sports 3 a las 3:30 pm (CST).



Fórmula E presenta una oferta inigualable de automovilismo y entretenimiento a un precio excepcional de $150 MXN. •



Cada fan recibirá una gorra gratis de Fórmula E con la compra de su boleto. Además de su compromiso por impulsar la movilidad eléctrica, Fórmula E se ha caracterizado a lo largo de 5 temporadas por ofrecer todo un día de experiencias a un precio muy accesible.



ESTO ES TODO LO QUE HA PASADO EN LAS RONDAS ANTERIORES DE LA TEMPORADA:



El inicio de la quinta temporada vio a Antonio Félix da Costa lograr por poco la victoria en Ad Diriyah, el portugués venció al actual campeón Jean-Eric Vergne, de Techeetah Formula E Team, en las últimas vueltas para lograr una primera victoria en el Campeonato de Fórmula E FIA ABB para BMW i Andretti Motorsport. El tercer lugar del podio fue ocupado por el belga Jerôme D’Ambrosio de Mahindra Racing dejando fuera a André Lotterer, compañero de equipo de Vergne.



GEN2 el nuevo coche de la categoría



Entretenimiento



Entre la diversa oferta, se encuentra el escenario principal, que en esta edición contará con la participación de la popular banda Morat, así como el cantante Mario Bautista y el comediante Alex Fernandez. Como un regalo especial para los fans de Formula E, contaremos con un Meet & Greet con Morat sin costo extra.

#FormulaE - It's the fourth visit to Mexico City for @FIAFormulaE this weekend - Audi drivers have won at the Autódromo Hermanos Rodríguez for the past two seasons, can they do it again? #MexicoCityEPrixhttps://t.co/1i1Bv4YEZs