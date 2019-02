Claudio Alcaraz sufre pánico por balacera durante su presentación en Yuriria

"Vivimos algunos minutos con la angustia de que no sabíamos de los músicos que se habían protegido, que habían escapado de la situación porque no traían su celular ellos, tampoco teníamos forma de encontrarlos, no podíamos bajar del autobús porque no sabíamos qué pasaba. De repente llegaron policías, llegaron militares, pero están bien, lamentablemente había unas personas que estaban ahí tiradas muy gravemente heridas, iban por ellos, pudo haber pasado igual en otro lugar pero fue ahí cerquita de nosotros".