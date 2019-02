Natalie Portman, Dolores Fonzi y Andrea de la Torre

El actor mexicano Gael García Bernal tiene nueva pareja. Tras su separación de la actriz argentina Dolores Fonzi, en 2014, y su relación con la diseñadora Andrea de la Torre Suárez, en 2017, el intérprete, de 40 años, ha sido relacionado por los medios mexicanos con una nueva mujer: Fernanda Aragonés.Según cuenta la edición mexicana de la revista ¡Hola!, la pareja se ha dejado ver en una tienda de objetos de decoración en la Ciudad de México, lo que ha despertado todas las alarmas de la prensa rosa. Tal y como cuenta la misma publicación, Aragonés se hizo conocida primero como modelo y luego por un blog en el que compartía sus historias de amor llamado Fieralisious, lo que le hizo ganarse el apodo de La Fiera. Ahora, se concentra más en escribir pequeños poemas en su página web personal.Hija de Miguel Ángel Aragonés, un arquitecto de gran renombre en el país latinoamericano, Fernanda siempre se ha movido por los círculos de la alta sociedad mexicana. Estuvo casada con el empresario Alex Esparza, con quien comparte una única hija, Emilia, y poco después estuvo comprometida con el también empresario Alejandro del Villar, aunque nunca llegaron a contraer matrimonio.García Bernal, por su parte, siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, pero eso no impidió que se filtraran las relaciones que ha tenido a lo largo de los años. Una de las más notorias fue la que mantuvo con Natalie Portman. El protagonista de Mozart in the Jungle y la ganadora del Oscar nunca oficializaron su relación, pero primero se les vio juntos en 2003 y luego otra vez en 2007, lo que supone que fueron pareja en dos ocasiones, pero por cortos periodos de tiempo.La relación más larga del actor y cineasta fue la que mantuvo con la argentina Dolores Fonzi. Se conocieron en 2001 durante el rodaje de la película Vidas privadas, pero no fue hasta 2008 cuando empezaron a salir. Tal como confesó el propio actor a la revista Elle en 2014, nunca llegaron a estar casados —negando así todos los rumores que circularon durante sus más de seis años de relación—, pero comparten dos hijos, Libertad y Lázaro, lo que para él "es más que estar casado".La pareja de intérpretes se separó en 2014. Tres años después se relacionó al también productor con la diseñadora de bolsos Andrea de la Torre Suárez. Fiel a su estilo privado, no se filtraron muchos detalles sobre su relación con la mexicana, pero si llegaron a oficializar la unión al caminar juntos por la alfombra roja de unos premios en 2017.