WhatsApp pedirá permiso al usuario antes de ser añadido a un grupo

es una de las aplicaciones de mensajería instantánea preferidas a nivel mundial. Sin embargo, uno de los constantes reclamos ha sido la poca capacidad de respuesta que tiene el usuario antes de ser agregado a una conversación en grupo.De acuerdo al portal de noticias Televisa, los usuarios se han quejado en repetidas ocasiones sobre tener varias conversaciones en grupo a pesar de no haber sido consultados con anterioridad sobre sus deseos de pertenecer.La plataforma de mensajería instantánea está realizando ajustes y agregando mejoras en las próximas actualizaciones para la versión de iOS.Entre las nuevas características destaca la '', la característica aún no está disponible debido a que aún se encuentra en etapa de desarrollo.El sitio destaca que, en 2018, desarrolladores independientes encontraron un servidor oculto que permite a la versión de WhatsApp para empresas, WhatsApp Business , la incorporación de una función que permite denegar la pertenencia a un grupo de mensajería para empresas que no quieran participar de el.Para activar la función, el usuario deberá ir a ‘Ajustes‘ dentro de WhatsApp. Posteriormente, deberá pulsar en la opción ‘Cuenta‘, seleccionar ‘Privacidad‘ y luego pulsar la opción ‘Grupos’.En la sección de ‘Privacidad’ de los ajustes, existirá una nueva opción llamada ‘Grupos’ que permitirá seleccionar a las personas que pueden agregar al usuario.Al ingresar en ese menú, WhatsApp proporcionará al usuario un menú titulado ‘¿Quién puede agregarme a grupos?‘. En seguida, se enlistan una serie de opciones, entre las que aparecen las palabras ‘Todos‘, ‘Mis contactos‘ o ‘Nadie‘.Dentro deEn caso de que el usuario elija cualquiera de las nuevas opciones, ‘Mis contactos‘ o ‘Nadie‘, se le notificará que fue agregado a un grupo no solicitado mediante una invitación, con la cual podrá decidir si desea ingresar.La invitación se presenta al usuario en la forma de una nueva conversación entre el ‘administrador’ del grupo y el usuario invitado, junto con dos botones que permiten ‘Aceptar‘ o ‘Declinar‘ la entrada.En caso de no tomar en cuenta la invitación por más de 72 horas, ésta caducará y no se podrá entrar al grupo.