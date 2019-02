***



Habitantes de la región Tula-Tepeji señalan que continúa la comercialización de hidrocarburo robado, con mayor discreción pero la misma concurrencia, lo que mantiene tensa esa zona donde prevalecen las balaceras. El presidente, Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer durante su conferencia mañanera que la venta de combustible robado continúa en Hidalgo, aunque no como antes.





***



Y sobre este tema, ayer corrió la psicosis en la zona metropolitana de Pachuca a consecuencia de una filmación a cargo del área de prevención de la Policía Estatal. El rodaje recreaba un incidente relacionado con una toma ilegal y gente corriendo con cubetas en mano, lo que generó movilización de diversas instancias públicas hasta que se confirmó que todo se trataba de una ficción.





***



A quien sus compañeros del tercer piso de palacio de gobierno no soportan ya es al buen Alan Valdespino Ortega, conocido en aquella oficina administrativa por sus aires de superioridad, reforzados porque en poco tiempo pasó de jefe de oficina a director de área con funciones de automovilista (chofer), sin contar con el perfil académico mínimo indispensable para acceder a ese nivel laboral.





***



Continúa la temporada de manifestaciones contra el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho. Ahora fueron conductores de camiones pesados quienes bloquearon la vía principal de Pachuquilla, muy cerca de la sede del ayuntamiento, para exigir al alcalde que saque las manos y permita trabajar, que deje de interferir en la asignación de obras de una vez por todas.





***



La senadora de origen hidalguense, Xóchitl Gálvez Ruiz generó polémica durante la reunión de trabajo donde era entrevistado el aspirante a integrar la Comisión Reguladora de Energía, Jorge Amaya, quien no supo el significado de CEL (Certificado de Energías Limpias) y confundió el término con un aparato telefónico móvil. La expanista dijo que la incapacidad también es corrupción.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.