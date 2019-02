“La única justificación más que es el garante de salvaguardar los intereses del grupo económico y político que se siente dueño de Guanajuato, el PAN gobierno… manejan la faramalla de que los números, la experiencia, los resultados, los premios internacionales y una serie de absurdos que no son entendibles, no son lógicos y que manifiestan su falta de argumentos, su falta de elementos para respaldar con número y hechos concretos la permanencia de este personaje”, dijo el legislador.

Clima de inseguridad



“Hemos visto como el tema de la seguridad se ha venido a pique, vivimos ahorita en un clima de violencia, en un clima de inseguridad que se percibe y obviamente el tema más visible es el de los homicidios, obviamente si bien es cierto que no se puede únicamente responsabilidad del tema al actual Procurador. También es cierto que mientras mayor impunidad se viva en el Estado más tierra fértil va a ser para el tema de quien quiere delinquir”, aseguró.

Descarta Verde posibilidad de que seguridad mejore



“Es difícil que se anuncie un golpe de timón y que se espere que cambie la situación hablándose de una nueva estrategia, si se mantiene al frente de la estrategia quienes han venido prestando ya el servicio.



“Voy a hacer una referencia muy simple, pero en un equipo de futbol no se puede decir que se va a renovar y por más que se renueve si sigues manteniendo el mismo directivo, el mismo director técnico, las cosas rara vez van a funcionar”, subrayó.

Diez años en Procuraduría



“Los resultados no avalan una decisión como la que está presentando Acción Nacional. Las voces de diferentes personas de grupos, de fuerzas políticas, de empresarios y de asociaciones civiles se han manifestado en contra, pero tal parece que todo eso no ha sido tomado en cuenta, entonces es lamentable que haya una cerrazón para considerar lo que la ciudadanía necesita y quiere”, argumentó.

No podemos medir al Fiscal por número de delitos, afirma diputado del PAN



“No no puedes calificar al mejor traumatólogo del país como malo porque haya muchas personas que se fracturen una mano, porque él no tiene nada que ver con la fractura de la mano. Él lo que hace es atender la fractura ya hecha, su calificación: tienes muchas fracturas, eres un mal traumatólogo, más bien, vienen personas fracturas, si los logró atender, los rehabilitó y quedan en condiciones buenas, entonces estoy bien calificado. Igual en el tema de Procuración de Justicia, si se comenten muchos delitos no hay forma de relacionar de manera directa a la Procuraduría”, comparó.

Voto de confianza



“En lo particular ha sido un voto de confianza hacia el Gobernador literalmente porque efectivamente también conozco los números y los sé interpretar”, concluyó.

TODOS VEN:

, a través de la creación de la Fiscalía General del Estado, sobre todo por el crecimiento en 700% que han tenido los homicidios en los últimos 10 años.El coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),, consideró que laLa diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),, señaló que las condiciones y el clima de inseguridad que vive el Estado no permite sostener que el actual Procurador debe ser el siguiente Fiscal por nueve años.La legisladora del PVEM comparó la situación con un equipo de futbol en el que si el director técnico no da resultados se renueva y cuestionó como se esperan tener resultados diferentes en la entidad con las mismas personas encargadas de la seguridad en la entidad.La legisladora priísta,, también sostuvo que no es sano que un funcionario permanezca en un cargo por 19 años, pues este año Carlos Zamarripa cumple 10 años al frente de la Procuraduría de Justicia y permanecerá nueve años cuando sea nombrados Fiscal General del Estado.El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones,, consideró que los. Aunque en los últimos 10 años al frente de la Procuraduría acumule un aumento de 700% en homicidios.Para el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) la. Y además que efectivamente la persona resulte condenada porque fue justamente acusada en este proceso.Alcántar Rojas reconoció que de forma personal él

-Confirmado: Zamarripa será Fiscal por 9 años más

-¿Aún no has visto Roma? Hoy la proyectan ¡gratis! en Plaza de la Ciudadanía de León

-Se derrumba seguridad en Guanajuato

-Insisten ciclistas en mayor seguridad para bulevar Las Torres

-Para guanajuatenses, sigue latente percepción de inseguridad

-Acusa ceguera panista ante permanencia de Carlos Zamarripa

-En León no operan cárteles, sólo células que ‘entran y salen’.- López Santillana

-VIDEO. Abuela presuntamente esposa a su nieto a arbusto en glorieta de Plaza Mayor