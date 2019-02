PRI, Morena y PVEM exponen 9 razones por las que no quieren a Zamarripa como Fiscal 'carnal'

Una sola voz de oposición

Los motivos que enlistan son:

Repudio de los ciudadanos

expusieronpor las que se, de procurador de Justicia a Fiscal General del Estado.Mediante un comunicado de prensa, dirigente del, del, de, emitieron las razones de su postura de rechazo y a su vez exigieron a losque cambien de parecer yEntre sus motivos destacan que el actual procurador estaría en el poder por, que los niveles de, que evade su responsabilidad en el aumento de homicidios y queentre otros.La oposición enfatizó además que “laque se ha cerrado al debate y a la discusión abierta del nombramiento del Fiscal General, nos ha llevado a unirnos enpara rechazar las decisiones que se toman en función de los acuerdos y negociaciones en beneficio del Gobernador y sus secuaces”.Asimismo, hacen responsable a cada uno de los 119 legisladores del PAN de cualquier problema de violencia o inseguridad que afecte a los ciudadanos al no abrirse al cambio en materia de seguridad., tiene un arraigo indiscutible con los gobiernos del Partido Acción Nacional, lo que no garantiza autonomía y objetividad en su actuar., sería el funcionario con mayor antigüedad responsable de la procuración de justicia, lo que no es sano por la naturaleza del cargo., las cifras son claras,se han disparado los niveles de violencia y delincuencia en Guanajuato, lo que coloca a nuestro Estado en el primer lugar en homicidios dolosos, y se sitúa en el nivel de impunidad alta; existe una tendenciageneralizada a no resolver o solucionar los delitos cometidos.Al margen del móvil, son competencia del fuero común, por lo que nada impide al Estado perseguir y detener a responsables para acotar la impunidad en torno a ese ilícito.Sumar 3,269 homicidios dolosos en 2018, coloca a Guanajuato en el primer lugar nacionalen asesinato de policías y de mujeres; contar con seis municipios entre los 20 más violentosdel país y con 4 de las 17 regiones con los índices más elevados de homicidios dolosos queatiende el Gobierno Federal.Eso pone en tela de juicio que una vez que asuma, en automático, el cargo de Fiscal General, sea eficiente en el combate a la delincuencia.Se pretende que a la mitad de nueve años hubiera una revisión al trabajo realizado por el Fiscal General de Guanajuato, para que en caso de que su trabajo sea favorable se dé continuidad., de 87.2 % en lo que respecta a homicidios dolosos, por encima de la media nacional de 84.6%, según Impunidad Cero, Organismo de la Sociedad Civil (OSC).Junto con lacorrupción, el tema que más preocupa a los guanajuatenses es la inseguridad, variossectores de la sociedad civil, entre ellos organizaciones como “Fiscalía que Sirva” oempresarios guanajuatenses han manifestado su rechazo.La mayoría panista en el Congreso local se rehúsa a cancelar el pase automático y a debatir la permanencia de Carlos Zamarripa como responsable de la Procuración de Justicia en el Estado, esto ha vulnerado la voz de los partidos que tienen minoría y que representa a los guanajuatenses.El PRI, Morena y el Partido Verde además acusan a losde que “podrán ser mayoría en lo legal, pero lo que no podrán evitar es el rechazo y el repudio de los ciudadanos guanajuatenses que están cansados de un gobierno panista insensible a la violencia, insensible a la impunidad y a la injusticia"