Construirán clínica para tratar insuficiencia renal en San Agustín Tlaxiaca

Para atender los problemas de insuficiencia renal que padecen habitantes del municipio San Agustín Tlaxiaca, este año construirán una clínica de hemodiálisis, declaró la diputada de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno.

La construcción y equipamiento del inmueble costará alrededor de 4 millones de pesos y será ejecutada con recursos que reasignó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del extinto Ramo 23.

En entrevista, la legisladora de Morena informó que la clínica atendería entre 15 y 20 personas diarias que necesitan hemodiálisis, luego que en 2015 se dispararan los casos de insuficiencia renal en el municipio por presunta contaminación del agua, según la fundación Pasión por Hidalgo.

“Los habitantes piensan que el problema de los males renales se debe a que es el agua que está contaminada. A mí no me consta; sin embargo, tengo conocimiento que se hicieron estudios que concluyeron que no hay riesgo”, indicó Tatiana Ángeles.