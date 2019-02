Video | Leopardo negro fue fotografiado en África por primera vez en 110 años

Mutación genética

Fue en el año de 1909 cuando un extraño leopardo negro se dejó ver en África, y desde entonces el animal se convirtió en solo una leyenda, hasta ahora.Y es que 110 años después, apareció un nuevo ejemplar de esta rara especie en Kenia, donde pudo ser fotografiado por el británico Will Burrard-Lucas.De acuerdo con información del portal de noticias El País, los leopardos negros pueden haber estado viviendo en Kenya todo el tiempo, pero hasta ahora no había imágenes que confirmaran las observaciones.El fotógrafo de naturaleza británico Will Burrard-Lucas ha publicado las instantáneas en Instagram, conseguidas gracias a cámaras fotográficas con sensores de movimiento en medio de una investigación en la que han cooperado investigadores del zoo estadounidense de San Diego.De acuerdo con National Geographic, esta especie se distingue por el melanismo, una condición opuesta al albinismo, y esto es “el resultado de un gen que causa un exceso de pigmento en la piel o el cabello de un animal para que aparezca negro”, puede decirse que es una mutación genética.Vincent Naude, coordinador del proyecto de investigación forense genética del leopardo de la organización sin fines de lucro Panthera, dijo a NatGeo que el leopardo negro es noctámbulo, lo que, sumado a sus muy atípicas apariciones, hace muy difícil conseguir una buena fotografía.