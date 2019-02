Interesante, propuesta de que el 'Chapo' financie el muro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles "interesante" la propuesta del senador Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que “El Chapo” ingresó gracias a su red de narcotráfico.

La idea de Cruz, senador por el estado de Texas, pretende destinar a la construcción de la barrera fronteriza los 14 mil millones de dólares, estimados por la fiscalía, que “El Chapo” ganó durante los años en los que desempeñó su actividad delictiva hasta que fue finalmente detenido en 2016 y extraditado a Nueva York (Estados Unidos).

