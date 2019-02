Compromisos anticorrupción

El PAN-Gobierno cerró la puerta con llave a eliminar el pase automático y reducir el periodo de nueve años del Fiscal, sólo aceptó que las dos terceras partes del Congreso tengan la atribución de removerlo.Se mantiene que la remoción quede atada a que sólo pueda ser planteada por el Ejecutivo. Interesante hubiera sido que otros poderes, o los ayuntamientos, pudieran también pedirlo. No se animaron a tanto.Falta se vote la siguiente semana en Comisión de Gobernación, es reforma constitucional. Hoy sólo el Gobernador puede removerlo por las causas graves que dice la Ley de la Fiscalía -a aprobar el viernes-.El guanajuatense coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, se puso rudo en la discusión de la nueva Reforma Educativa porque no quiere que los sorprendan dando esquinazo a otras 17 iniciativas que hay de todos los partidos y de la sociedad civil, para sólo atender la voluntad del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y, lo peor, intereses de organizaciones.Esta semana en las audiencias públicas en San Lázaro y en entrevistas con medios nacionales el panista advirtió del riesgo de que el Estado pierda la rectoría en materia educativa: “No hacer evaluaciones de primer ingreso, es regresar a la venta de plazas y a eso se llama corrupción”. Y lamentó que la Coordinación Magisterial (CNTE) nunca haya presentado un solo párrafo de propuesta de legislación.Luego del fracaso en la elección extraordinaria en Monterrey, el exgobernador Juan Manuel Oliva, actual secretario de Elecciones del CEN del PAN, recibió la encomienda de encargarse de la elección en que se juega la Gubernatura de Baja California (tres décadas panista) y las cinco alcaldías. Prueba de fuego. Y a Romero Hicks lo enviaron el proceso electoral de los 11 ayuntamientos de Aguascalientes.Lista la agenda para la primera sesión del segundo periodo ordinario en la Legislatura. Además de la Ley de la Fiscalía General a votar, se presentará la iniciativa de Ley de Víctimas por la Junta de Gobierno, y se ordenará a la Auditoría Superior del Estado una auditoría integral a la Administración Municipal de Salamanca del trienio que encabezó el alcalde panista Toño Arredondo.La titular de la Secretaría de Medio Ambiente federal, Josefa González Blanco, sostuvo su primer encuentro con la Comisión de Gestión Ambiental que preside la legisladora leonesa del Partido Verde, Beatriz Manrique, y en la que también está como secretario el panista salmantino Justino Arriaga.Ambos guanajuatenses aprovecharon para recordarle los pasivos ambientales en el estado (Tekchem y Cerro de la Cruz, en Salamanca, y Química Central de México, en San Francisco del Rincón). La funcionaria federal no les respondió nada concreto sobre ese punto, pero sí ofreció que habrá mesas temáticas para atender los asuntos de interés de los diputados con los responsables. Ya lo veremos.Le cuestionaron sobre el impacto ambiental de los megaproyectos de infraestructura para el sexenio, como la refinería en Dos Bocas Tabasco y el Tren Maya, de los que no hubo información a detalle. Bety pidió aclarar los contratos de CFE con empresas privadas, que no incluyen las energías limpias.Bety y Justino no fueron invitados por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado a la presentación del “Decálogo Ambiental”, y dicen que no han tenido ningún acercamiento con la titular, Marisa Ortiz.Se instalaron las mesas técnicas para dar seguimiento a los “11 Compromisos contra la corrupción” que firmaron los hoy gobernadores durante sus campañas y que promovieron en conjunto la Coparmex Nacional, IMCO, Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Mexicana y Causa en Común.En el evento encabezado por el presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos, estuvieron los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro; y Yucatán, Mauricio Vila; y el nuevo presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López.