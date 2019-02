Gol Tributario

Muchos de mis clientes se me han acercado con la intención de presentar amparos en contra de la prohibición —a partir del presente año— de llevar a cabo la compensación de impuestos de distinta naturaleza (v.gr. compensar saldos de IVA contra retenciones de ISR).

En efecto, dicha limitante se encuentra contemplada en la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos, para el año de 2019.

La respuesta que emito es la siguiente: Si bien es cierto que el amparo indirecto sería procedente, siempre y cuando se presente dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación, y que —en principio— debería estar fundado por violar claramente derechos humanos, NO recomiendo la interposición del mismo.



Mi postura tiene como base la experiencia de amparos presentados en contra de las reformas fiscales para 2014 e incluso, en años anteriores, de los cuales no se ganó ninguno en cuanto al fondo. Ciertamente, por temas políticos, no creo que se otorgue ningún amparo, e incluso, es posible que tampoco se otorgue la suspensión, pues nuestro Poder Judicial de la Federación ya ha emitido varios criterios respecto de la improcedencia de las suspensiones contra el pago de impuestos, debido al interés público inherente, siendo este amparo un ejemplo claro. Si se otorgara la suspensión, el Estado daría cara a una falta de percepción de ingresos tributarios, al poder permitir la compensación universal a favor de los contribuyentes.



Además, habrá que considerar que el nuevo gobierno tiene muchos programas sociales a implementar, y no se han incrementado las tasas en impuestos ni se han creado nuevos. Lo anterior deja a la prohibición de la compensación universal, como una de sus pocas herramientas para recaudar más, así como una mayor fiscalización a los contribuyentes cautivos.

Será importante tomar en cuenta que la anterior prohibición, generará que existan muchos saldos a favor de los contribuyentes que únicamente se podrán recupera vía devoluciones, que seguramente será complicado obtenerlas en los plazos que señala el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Siendo así, veo complicado o prácticamente imposible que otorguen el amparo, pues seguro con la interposición de los mismos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretará que se suspenda el trámite y resolución de los mismos, por lo menos hasta que los Ministros del Pleno den las directrices de cómo resolver todos los amparos. Sin embargo, conociendo la cercanía que hay entre nuestro actual Presidente y el Ministro Presidente de la SCJN, veo más probable la resolución desfavorable a los intereses de todos los contribuyentes que interpongan este amparo.



Es por todo el panorama anterior, que al existir muy bajas las probabilidades de éxito, no vale la pena gastar en un anticipo para la presentación de un amparo, y tampoco que el cliente se quede con la impresión que por culpa del abogado se perdió su asunto.

Juan Antonio Aguilar Cervantes