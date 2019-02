Ahuyentan a funcionarios federales en Tlahuelilpan, confirma AMLO

Grupos dedicados al robo de hidrocarburo en Tlahuelilpan ahuyentaron a funcionarios federales que acudieron a entregar apoyos para las víctimas de la explosión en San Primitivo, confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que son riesgos que deben tomarse.

“No quieren que haya presencia de nosotros, en estos asuntos públicos no deben haber vacíos de poder, porque cuando los hay se llenan por otros, nosotros no vamos a dejar a ninguna parte del territorio sin atención, aún con los riesgos que implique”, dijo el mandatario durante conferencia en la mañana.

Y agregó: “no podemos decir no vamos a este lugar porque hay mucha delincuencia o son territorios dominados por la delincuencia, al momento que no entremos a una región, ya no hay autoridad”.

Por tanto, detalló que los funcionarios deberán tener protección debido a este tipo de reacciones de quienes no quieren que se apliquen los programas sociales.

López Obrador apuntó que en el caso de Hidalgo se arraigó el “huachicol” e incluso persisten las tomas clandestinas luego de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan.

“No puede decirse que en Hidalgo, a pesar de lo que sucedió, ya no hay robo de combustible, sigue habiendo, no como antes”, ya que, agregó López Obrador, las personas que se dedican al hurto de hidrocarburo en la entidad ya no tienen el apoyo de la sociedad.

Respecto a las amenazas contra funcionarios, dijo, “son riesgos que se tienen que correr, pero la mayor parte del pueblo protege a los servidores de la nación”.

Pidió a los ciudadanos proteger a los servidores que realizan los censos de bienestar.