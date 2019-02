En las aulas de primaria del Colegio Miraflores comenzó la amistad entre, pero no fue hasta su primer viaje juntas que se volvió más fuerte.Cuando cursaban el sexto grado de primaria Isabella y Ximena asistieron a un campamento de verano a Estados Unidos, en el que su amistad, que comenzó años atrás, se fortaleció para en un futuro traspasar tiempo y fronteras.Esa experiencia en el Camp Honey Creek For Girls hizo que el pasatiempo favorito se convirtiera en viajar juntas.En más de 10 años de amistad Isabella y Ximena han compartido y sumado experiencias fuera de León e incluso del País.“Uno de los viajes que más recordamos fue cuando todo el grupo de amigas fuimos a Disneyland cuando salimos de secundaria, nos acompañaron nuestras mamás y con el tiempo ellas también se convirtieron en amigas”, dijo Isabella Sorrentino Cano con respecto a su amistad con Ximena Velasco Ibarra Argüelles.Las ‘amigas viajeras’ recuerdan, además de su graduación en Cancún, su participación en la misma edición del Baile Cotillón del Club Rotario de León, y lo que lo hizo más significativo fue que estaban juntas en la formación de la coreografía y durante el festejo.Al salir de la preparatoria decidieron tomarse un año para practicar su hobbie favorito: viajar, pero en esta ocasión cruzaron el Océano Atlántico para recorrer Europa juntas.En Alemania vivieron juntas en un departamento durante seis meses, tiempo que también dedicaron al estudio.La otra mitad del año la aprovecharon para recorrer España, Italia y Grecia.Su amistad también tiene un lado altruista, ya que han participado como modelos en diferentes pasarelas a beneficio de varias asociaciones civiles.“Siempre tratamos de hacer todo juntas, nos apoyamos y acompañamos en todo, aunque sean tonterías ahí estamos la una para la otra, no nos dejamos solas”, compartió Ximena.Lucía Pérez, Natalia Martínez, Dariana Andrade, Brenda Nieto, Romina González, Adriana Corona complementan su grupo de amigas con las que comparten algunas de estas historias, como las cenas navideñas, el salir de compras, ir al club y a bailar.