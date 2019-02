En esteen que el término amor toma distintas dimensiones, la terapeuta gestalt,, nos brinda algunas interpretaciones de lo que ese sentimiento significa, desde la visión de la psicología.¿Cuántos tipos de amor existen?Existen tres tipos de amor; amor eros, filia y ágape, y tres amores secundarios; el amor lúdico, el posesivo y el lógico.El amor eros, es el que toma y se satisface, el Yo anhela, apetece y exige. Se caracteriza por la atracción física, el enamoramiento, amor pasional, idealización (confundiendo la ilusión con la realidad), erotización del otro, deseo de intimidad y expectativa. Busca intimidad; tocar y ser tocado.Cuando solo eros está presente puede ser un amor distorsionado que solo busca la satisfacción propia, sin ningún compromiso.En el amor filia la emoción central es la alegría de los que comparten, en éste se aprende y se forma una amistad de pareja; se busca el ser recíprocos, pasarla bien, ser cómplices, compartir intereses, hacer cosas importantes y serias; se caracteriza por el cariño e implica compromiso, por sí solo, es un amor más pensado, controlable y racional, en el amor de pareja, es clave ciertas dosis de inteligencia sin llegar a la falta de espontaneidad.El amor ágape es el que da y se compadece, es ternura, delicadeza. Es un amor desinteresado.Los amores secundarios son el lúdico cuya tendencia es el juego del flirteo, el posesivo, asociado a los celos, mezcla de eros y lúdico, y el lógico. Se basa en encontrar a la persona que se ajusta a los propios intereses. Une al lúdico y al filia.¿Cuáles son las etapas del amor en pareja?Son 5: Atracción, que es donde eros hace de las suyas y la química del cerebro libera endorfinas lo que produce una felicidad y crea ilusión. Hay sensación de bienestar, y optimismo. Aquí exponemos lo mejor de nosotros; el enamoramiento equivale al amor romántico, surge la necesidad de estar con la pareja más tiempo, aparentemente se conocen más y digo aparentemente porque nuestro cerebro se inunda de fenitetilamina que genera dopamina y noradrenalina, que provoca que nuestra atención se fije en el objeto de nuestro deseo ignorando defectos, causa falta de sueño, de apetito, euforia, la serotonina baja y entramos en ciclos de pensamientos repetitivos. Su efecto puede durar de seis meses a tres años, esto suele ocurrir más en la adolescencia y en adultos jóvenes. En esta etapa es donde la mayoría de parejas deciden vivir juntas o casarse.Una tercera etapa es la desilusión en la que las imperfecciones se hacen visibles, ya que terminó la química del enamoramiento, algunas parejas se dan cuenta que son incompatibles y es en esta etapa en la que terminan la relación.Si las parejas continúan, les espera la etapa del conflicto y la negociación que les ayuda a reencontrarse consigo mismo, a sincerarse con sus sentimientos y comunicar sus necesidades individuales; establecen prioridades, hacen nuevos acuerdos según sus necesidades; finalmente se da el crecimiento; la relación se torna más profunda, madura y estable después de gestionar esa mala racha.¿Existe ‘el amor de tu vida’?Esta creencia ha tenido mucha influencia en el pensamiento universal. Son ideas que nacen del mito de “la media naranja”. En la obra de Platón “El Banquete”, se habla sobre el amor eros y dentro de la obra hay un debate del tema, el discurso de Aristófanes propone el “mito” de que el ser humano inicialmente poseía dos cuerpos, que tenía forma de esfera, como las naranjas y así se sentía perfecto, posteriormente Zeus los separó a causa de su soberbia y falta de moderación. Así, las mitades fueron obligadas a buscar eternamente su otra mitad.Por lo tanto, conforman la idea de lo que más tarde se conocería como el “amor platónico”. Erróneamente la construcción de nuestra cultura, dicta sus normas basadas en mitos, dando origen a los estereotipos, roles y mandatos de género, reproduciendo esquemas desiguales y provocando situaciones de tolerancia ante el maltrato con la creencia de que “el amor lo puede todo”, “es normal sufrir por amor”, “solo hay un amor verdadero en la vida”.El amor se siente, aceptando virtudes y defectos y no estoy hablando del otro, estoy hablando de nosotros mismos, sí, somos nuestra media naranja, somos el amor de nuestra vida, me enamoro primero de mí, me comprometo a atender mis necesidades, a ser paciente conmigo mismo, solo así podré amar a los demás.¿Existe el amor a primera vista?Hay evidencia de que el amor no solo entra por los ojos, sino también por la nariz, esa atracción inicial que experimentamos, tiene una explicación neuroquímica; nuestro organismo, destila moléculas volátiles (feromonas) que, al ser inhalado, puede generar atracción en ciertas personas, debido al aumento de neurotransmisores, hormonas y endorfinas en su cerebro. La feniletilamina, la dopamina y la adrenalina son neurotransmisores, factor interno que ocasionan el fenómeno del enamoramiento. El amor a primera vista no es realmente “amor”, solo es una atracción fuerte que provoca abrirse a la posibilidad de una relación.¿Se puede alguien ‘re-enamorar’?Enamorarse es encontrarse con la persona con la que quieres compartir tu vida. La atracción puede volver a surgir si prevalece el amor filia.Un amigo o amiga de corazón, que es el disfrute de la amistad amorosa, se logra con los años, alegrarnos por la alegría del otro, el complacernos al verle feliz, la alegría potencia el ser, tienen cosas de que hablar, coinciden en valores, creencias y aspiraciones.Por lo tanto, si existe proximidad, recompensa mutua, equidad, justicia y confianza, es probable que puedas volverte a enamorar de tu pareja. Una relación injusta genera desamor, es necesario que exista igualdad de derechos, igualdad proporcional, complacerse recíprocamente sin sacar ventaja.Recordemos que filia es reciprocidad. Esto activa y hace funcionar el amor.