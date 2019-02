El amor, la amistad y el compañerismo se festejaron durante la sesión con damas que delLos socios del organismo se reunieron en las instalaciones del club y no llegaron solos, sus esposas los acompañaron para celebrar el día deLos asistentes se llevaron consigo un mensaje sobre liberación que implica perdonar gracias a la conferencia que la tanatólogaimpartió.“Perdonar no significa olvidar, hacerlo demuestra fortaleza interna, es una decisión, no un sentimiento, una liberación de una carga emocional”, compartió la también fundadora de la asociación Un Ángel al Cielo.Además de tocar el tema del perdón, describió lo que es el duelo y qué es la tanatología, una disciplina relativamente nueva.Casi al finalizar la sesión ordinaria, se hizo entrega de un reconocimiento especial a José Luis Díaz del Castillo y a su esposa Lilia Cruz de Díaz del Castillo por su calidad humana y el respaldo que han a las actividades del club.Los hijos del homenajeado, José Luis, Laura, Alejandro, Glafira y Luis Gabriel, le brindaron un mensaje donde le agradecían el ejemplo que le ha dado.También se hizo el anuncio oficial, por parte del Patronato del Patronato y Voluntariado del Hospital Materno Infantil, que a partir de este año ceden los derechos de la organización del evento altruista Las Novias del Año, al Rotario de León.