VIDEO. Causa escalofrío conversación de terror en WhatsApp

Una, especialmente en, debido a la escalofriante historia de una pareja de enamorados que han puesto la piel de gallina a todas las personas que se atrevieron a leerla de prinicipio a fin.De acuerdo con información del portal de noticias La República, nos cuenta la historia de ', una pareja de enamorados que tuvieron una conversación escalofriante enque te asustará.La conversación comienza cuando Ana revela a su pareja que está por cerrar la cafetería en la que trabaja y le pregunta si él está cerca para que la recoja. El joven le responde que está por llegar, pero que se entretuvo platicando con un compañero, y su pareja le dice que no se preocupe, y la charla se acaba."Ya llegué", le escribe Antonio a su novia, quien se enoja porque no debe escribir por WhatsApp mientras maneja. El joven se queda sorprendido, y muy confuso, entonces llegó a la conclusión de que su novia había subido a un auto desconocido.Alguien se había hecho pasar por Antonio y llegó al lugar dónde se encontraba la mujer y la hizo subir al auto. Ella no se percató y ahora había sido víctima de un secuestro.Una cruda historia de terror en la que una mujer fue engañada y secuestrada por la misma 'muerte' y llevada al más allá, para que la joven no volvería a ser vista nunca más con vida.No es la primera vez que este tipo de conversaciones de terror en WhatsApp suceden, sin embargo está causando sensación en las redes sociales.

