“No hay nada de ultimátum, nadie me ha dicho nada”, dijo Cristante en la previa del partido.



“Entiendo lo que me juego y lo que se está jugando el equipo”.

Quiere León alargar meta sin gol



“Sabemos que va a ser un partido difícil, Toluca es un rival complicado, rápido por las bandas”, dijo William Tesillo, defensor que ha sido habilitado como lateral izquierdo con la Fiera de Ignacio Ambriz.

“La idea siempre de local es hacer respetar la casa y esperamos regalarle otro triunfo a la gente”.

No habrá reencuentro

ElDicen que ‘cuando el río suena, agua lleva’, yY es que León tendrá a su mercedy con un gol a favor en los últimos 370 minutos.EnEn el Clausura 2018, León venció 3-1 a Toluca en el Estadio León y en el Apertura, León venció como visitante al equipo de Cristante por marcador 2-1.En León saben de la peligrosidad de un equipo urgido de puntos, sin embargo,se pueda alargar.Desde que la Fiera ascendió a Primera División en 2012 ha sido anfitrión de Toluca en seis ocasiones,León llegará con la baja de Yairo Moreno por lesión y a la cual se le suman las de Pedro Aquino y las rehabilitaciones de Osvaldo Rodríguez y Rubens Sambueza.Rubens Sambueza, ex de Toluca, no podrá jugar el partido por lesión. Leonel López, ex de León, no podría participar con “El Diablo” por una baja en su rendimiento.