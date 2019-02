Ronald Zarate Covarrubias, líder de la porra “Freseros y Orgullosos” , afirmó que “con esta campaña se pretende detonar el cambio cultural necesario entre la población de Irapuato, para erradicar conductas que han sido normalizadas y que llevan a que las mujeres y las niñas sufran y vivan con el temor de este tipo de violencia”.

Buscan que establecimientos y transporte público se sumen a campaña



“Pretendemos que usuarios en general las identifiquen, las noten y la reporten a fin de poder resguardar la integridad física y moral de todas las mujeres que utilicen el medio transporte”.

“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, es eque lanzarán las integrantes de“Freseras y Orgullosas”.Tras llevarse a cabo el encuentro Irapuato vs Real Zamora, correspondiente a la jornada 21 de la Temporada 2018- 2019 de la Liga Premier, dará inicio la campaña, queAnte la alarmante situación social que aqueja principalmente a las mujeres no solo a nivel nacional, también a niveles estatal y municipal,La campaña “Camino a casa quiero ser libre, no valiente”, consiste ende la que pueden ser víctimas en la calle, no solo ellas, sino cualquier mujer irapuatense.La finalidad essin importar giro, ubicación o dimensiones en un lugar seguro en el que, a través de previa revisión y legitimación nuestra, se podrá colocar un cartel que lo reconozca como tal, dondeo hacer una llamada o solicitar apoyo a alguien más.A la par,l, a fin de crear conciencia, que para una mujer algunas posturas o comportamientos pueden ser incomodas e intimidantes.Zarate Covarrubias, apuntó que con este par de sencillas medidas, “Freseras y Orgullosas” busca iniciar la concientización de la sociedad en general para salvaguardar la integridad física y psicológica de las irapuatenses.La porrase ha distinguido en ser un grupo de animación del Club Irapuato,y han realizado convivencias con el Albergue Infantil, colecta de útiles escolares para niños de escasos recursos y también han participado en la campaña de limpieza de ríos. Activamente participan en colectas de artículos de primera necesidad para desgracias naturales, por mencionar algunas de sus labores sociales.