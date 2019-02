Portero mexicano cumple 15 años de carrera deportiva

Este 15 de febrero Guillermo Ochoa, guardameta mexicano, cumple 15 años de carrera profesional, pues un día como este pero del 2004, debutó con las Águilas del América en la ahora llamada Liga MX.



En el 2005 fue campeón con los de Coapa y después de algunos años, en 2011, partió al futbol europeo.



Su primera aventura por el Viejo Continente fue en Francia con el Ajaccio, en 2014 fue a España con el Málaga y en 2015 jugó para el Granada.



En 2017 probó suerte con el Standard de Lieja en la Pro League de Bélgica, donde se mantiene como titular.



En clubes, Ochoa acumula más de 400 partidos disputados, experiencia que lo ha llevado a colocarse como el referente en la portería del Tricolor.



Con la Selección Mexicana ha estado convocado en cuatro Copas del Mundo, pero sólo en 2014 y 2018 ha sido titular, con grandes actuaciones como las atajadas contra Croacia y Brasil en 2014 y ante los alemanes en el Mundial de Rusia.



La FIFA felicitó este día al portero mexicano y recordó la atajada a Neymar en la fase de grupos del 2014, en la que fue su primera justa mundialista como titular.

