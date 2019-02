Refuerzo de lujo va de titular con América ante Pumas

Pese a que estuvo relegado en la banca con el Benfica, Miguel Herrera, entrenador del América, considera que Nicolás Castillo está listo para iniciar de titular ante los Pumas en el Olímpico Universitario.



"Físicamente está bien, no viene de hacer nada, tuvo semanas de entrenamiento, no tenía ritmo de juego, de tomar la pelota, girar, moverse a los costados... Es importante que los jugadores lo vayan conociendo, en cómo se mueve. Cada día se ve mejor", justicó Herrera. "Vamos a ver cuánto tiempo nos dura en la cancha, no pasa por lo físico, ha hecho mucho trabajo terminando los entrenamientos".



Al ser cuestionado del ambiente hostil que esperaría a Nico, este domingo en Ciudad Universitaria, por su pasado puma, el Piojo espera que no pasen de los abucheos y que los fanáticos entiendan que los Pumas no lo buscaron, sólo los de Coapa.



"A Nico no fue a buscarlo nadie más que un equipo, que fue el América. Por la misma razón que no fuimos a buscar a (Miguel) Layún que se fue al Monterrey, son circunstancias que la gente y los medios deben entender, que luego dicen que hubo traición.



"Ya no pasa por la camiseta, el amor... Layún le dio un buen año al América, pero son etapas y así es el futbol, no debe ser traición y deben ser profesionales, Nico no tenía participación en Benfica", manifestó el estratega en conferencia de prensa.

Nico Castillo será TITULAR en el #ClasicoCapitalino



Miguel Herrera dio a conocer el 11 de @ClubAmerica en su visita a C.U. pic.twitter.com/9fx46MwCdC — Univision Deportes (@UnivisionSports) 15 de febrero de 2019



Aunque, Miguel Herrera reconoce que tanto Castillo como Nicolás Benedetti todavía trabajan en su adaptación.



"Todavía se ahogan, por la altitud, pero están en buenas condiciones. (De Castillo) pueden hablar muchas cosas, pero acá ya hace grupo, echa desmadre y eso me gusta, como entrenador uno debe manejar a sus jugadores, el vestidor y a las figuras", concluyó.



Para visitar a los Pumas, las Águilas arrancarán con: Agustín Marchesín (portero); Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar; Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, Roger Martínez y Nicolás Castillo.