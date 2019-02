UEFA incluye a Lainez en el XI ideal de la Europa League

Tras convertirse en el héroe del Betis, al hacer el tanto de la igualada contra el Rennes (3-3) , Diego Lainez fue reconocido por la UEFA.



"El joven mexicano Diego Lainez está incluido en el Equipo de la Semana gracias a su gol en su debut en competición europea. ¡Esta es nuestra selección con los mejores en la ida de los dieciseisavos de final!", expresó la entidad europea.

Diego Lainez's first goal for Betis completes a thrilling comeback in France



⏰ 0⃣2⃣ Rennes 1 - 0 Betis

⏰ 1⃣0⃣ Rennes 2 - 0 Betis

⏰ 3⃣2⃣ Rennes 2 - 1 Betis

⏰ 4⃣5⃣ Rennes 3 - 1 Betis

⏰ 6⃣2⃣ Rennes 3 - 2 Betis

⏰ 9⃣0⃣ Rennes 3 - 3 Betis #UEL pic.twitter.com/F8bTHyl5Md