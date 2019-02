Ingrid Coronado es criticada por subir fotos y verse 'demacrada'

Sigue leyendo...

Desde su salida del programa Venga la Alegría, Ingrid Coronado se ha mostrado más activa en sus redes sociales al subir fotos a su cuenta de Instagram, lo que ha provocado que sus seguidores expresen su punto de vista diciendo que desde su salida del programa, se ha visto más demacrada y ha demostrado que los años sí han pasado por ella.De acuerdo con inormación del portal de noticias Tribuna, en las imágenes que comparte la guapa mexicana, sale con un look natural, lo que le ha costado las críticas por parte de sus seguidores, donde aseguran que ya no conserva la misma belleza que cuando aparecía en Venga la Alegría.Hasta el momento, Ingrid Coronado no ha dicho nada al respecto sobre los mensajes donde critican su apariencia, pero deja ver que no le afecta ya que sigue publicando imágenes donde muestra la realidad de su día a día.

Suman diez agentes de seguridad asesinados en 2019

León: Es tiempo de recuperar tu poderío en casa

TV Azteca 'le entra' y estrenará también 'La Voz... México' para adultos mayores

EXATLÓN Aristeo Cázares reta a su hermano, Ernesto, y ya se sabe quién es el Súper Campeón

Regina de MasterChef 'deleita al público' con sus atributos en traje de baño