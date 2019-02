Sergio Goyri pide disculpas a Yalitzia Aparicio por llamarla 'pin... india'

“Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de comentarios desafortunados de mi parte, lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía, de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, quien se merece eso y mucho más, para mí es un honor que esté nominada al Oscar“, dijo Goyri en el video.





“Estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso. Yo no tengo el derecho de ofender a nadie, pido una gran disculpa a ella y a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Fue sin ningún dolo“, añadió.



Después de que los insultos de Sergio Goyri a Yalitza Aparicio se hicieran viral en redes sociales, el actor ha roto su silencio y pedido disculpas. En un video publicado en la cuenta oficial del actor de “Señora Acero”, Goyri explica que sus comentarios no fueron con dolo.Según el portal del diario La Opinión, el actor de telenovelas como “Que Te Perdone Dios…Yo No” y “Dos Hogares” se refirió a la protagonista de “Roma” como una “pinche india” en un video grabado por su esposa. No es la primera vez que un actor mexicano habla mal de su colega y nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, en días anteriores se dio a conocer que un grupo de actrices planeaban boicotear contra la protagonista de la película Roma para que no fuera nominada al Ariel. Sigue leyendo: