A medias cumplen Centros de Atención a Víctimas, aún no se pueden interponer denuncias

EN DICIEMBRE INICIARON OPERACIONES

ES ALGO COMPLICADO, DICE POLICÍA



"Desgraciadamente no tenemos todavía la facultad de levantar las denuncias como el Ministerio Público, es un proceso que todavía está en camino, la idea es que levantemos las denuncias donde estemos, pero es algo más complicado de lo que esperábamos", comentó un policía de uno de estos centros.



"Las patrullas más bien los traen para acá, y dependiendo del caso por aquí se les da la atención", admitió otro oficial en la visita a estos centros, por lo que las unidades asignadas por ahora solo fungen como medio para llegar a los Centros de Atención a Víctimas.

Y SIN PATRULLAS



"Unas las pintamos, las arreglamos, y en otros estamos atendiendo con las que tenemos", dijo.



Aunque para que estas unidades puedan tomar denuncias también "hay que recordar que hace falta más tecnología", dijo el secretario.

, y las unidades asignadas para estos sitios por ahora tienen entre sus funciones principales llevar a los ciudadanos al Ministerio Público, donde sí pueden presentarlas.Pese al anuncio que se hizo en octubre de 2018 de los Centros de Atención a Víctimas en el que se presumió que en cuestión de meses darían resultados por los servicios que se ofrecen, sus facultades aún no son plenas. En diciembre de 2018 iniciaron sus operaciones los primeros tres CAVs, y en los días posteriores se pusieron en marcha otros 7, desde esa apertura se hizo la presentación de patrullas que estarían asignadas a estos centros, en las cuales también se podrían presentar denuncias penales.Sin embargo, esta posibilidad nos se cristalizó, ni en las patrullas y ni siquiera en los Centros de Atención a Víctimas, como constató primeramente am en un recorrido por algunos de estos centros.Aseguró que está en proceso de adquisición el equipo necesario para que las unidades realicen plenamente las funciones para las que están planteadas, aunque no se tiene calculado todavía cuánto recurso se requiere para ello.También aclaró que para que se puedan tomar denuncias "la propuesta es hacer un convenio con la Procuraduría, algunos dispositivos, también estamos en proceso de la capacitación. Estamos en mesa de trabajo con la procuraduría, hay mucha disposición y estamos en la espera".Sin embargo, el secretario señaló que la implementación de los CAVs no ha sido en vano, "no estamos dejando, al contrario, estamos aumentando el tema de mediación y el de atención médica”.