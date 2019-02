Acaba el desabasto de gasolina y ahora intensifican 'caza' de automovilistas sin holograma de verificación

PROCEDEN DE ACUERDO A REGLAMENTO



"Casi nadie trae la verificación y estamos procediendo de acuerdo al nuevo Reglamento de Tránsito", dijo uno de los oficiales.

PIDEN REVISAR CENTROS DE VERIFICACIÓN



"Lo malo es que están cazando a los automovilistas. Se colocan en puntos para sorprender a los que no traen el holograma de verificación. Pero también tienen que checar las irregularidades que hay en los Centros de Verificación donde por 400 pesos te dan el holograma, sin tener que llevar el vehículo. Esto es un negocio de los Centros de Verificación. Hay mucha corrupción", aseguró Jorge Luis Rosales, conductor.

SUBEN MULTAS

Una vez que acabó el desabasto de gasolina,En menos de 4 horas, en la avenida Constelaciones y Prolongación La Luz, en Villas de San Juan, sancionaron a unos 20 automovilistas.A partir del 1 de enero, las multas por no verificar subieron de 1 mil 200 a 2 mil 418 pesos.A finales de diciembre se registraron largas filas para verificar. Luego vino el desabasto de gasolina y se dio un receso en los operativos.La dirección de Tránsito Municipal informó queEn tanto que en el 2017 fueron 32 mil 404.En lo que va del presente año, enero y los 15 días de febrero, se han infraccionado a 117 conductores por no presentar el holograma de verificación.La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato informó que actualmente se produce un 10% de rechazos, es decir, de vehículos que no pasan la prueba de la verificación dinámica.