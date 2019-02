Aquí no hay curva de aprendizaje, tenemos que ver resultados, dice Diego Sinhue sobre homicidios

"Yo no se cuantos sean los Diputados, porque veo que muchos están a favor, tan es así que hoy se va a votar una ley y vamos a ver los votos a favor y en contra, evidentemente hay un descontento social por el tema de los homicidios y vamos a trabajar fuertemente, aquí no hay curva de aprendizaje, tenemos que ver resultados de manera inmediata”, enfatizó.



"Carlos Zamarripa cuenta con la confianza de organismos internacionales ya que es parte del plan Mérida, él está sentado en la mesa donde se bajan los recursos, con los cuales nos hemos visto beneficiados en los últimos años, se ha estado haciendo un gran trabajo en el sistema de investigación que ha implementado el Procurador en 26 años que lleva trabajando en la Procuraduría”, destacó.

, al cuestionarle sobre la manifestación hecha por Diputados en el Congreso del Estado.Aseguró que no sóloque recomiendan ampliamente los modelos creados por el Procurador.Recordó que hubo una reforma constitucional para el pase directo del Procurador de Justicia a Fiscal General, por lo que sólo resta reconocer que Zamarripa Aguirre es el mejor Procurador de la República, lo que dicen organizaciones nacionales e internacionales.Comentó que el Procurador ha impuesto récords en resolución de homicidios, que el 95.8% de los asuntos que presenta ante el Poder Judicial son sentencias condenatorias, muy por encima del promedio nacional que es del 45%.Otra de las virtudes que destacó el Gobernador son las cifras de robo de vehículos, con sólo 4 mil 200, por debajo de estados como Querétaro y Jalisco, además de la recuperación de vehículos, donde no existe cifra negra.Rodríguez Vallejo dijo que esta experiencia no puede desperdiciarse, y que pese a que se ha desbordado el homicidio doloso ya que en 2018 cerró la cifra con 3 mil hechos, se han concentrado en abatir la problemática.Además, aseguró que se han sumado al combate del robo de combustible con la estrategia planteada por el Gobierno Federal, instancia con la que esperan excelente coordinación.