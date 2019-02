El mismo día asaltaron a Gabriela y a su papá, a ella la tomaron del cuello

"Me dirigía a la tienda y de repente me llegó por atrás y me tomó del cuello y comenzó a ahorcarme y de repente me tumbó al suelo, como que le dio más coraje que no haya traído algo", comentó Gabriela.

SENTÍ QUE ME IBA A QUEBRAR EL CUELLO



"Sentí como si me fuera a quebrar el cuello y fue de esa forma que mejor desistí ," expresó Gabriela.

ASALTOS A COMERCIOS

SU PAPÁ ASALTADO EL MISMO DÍA



"La verdad ni caso me iban a hacer y hasta casi casi quieren que los lleven a la casa del agresor, por eso no levanté la denuncia y es que ese mismo día asaltaron a mi papá y no lo quisieron ayudar los policías", expresó Gabriela.

y cada vez son más frecuentes, tal es el caso deCaminó a la tienda, iba con las manos en la bolsa de su chamarra y debido a que por la calle donde transitaba no contaba con alumbrado, un joven se acercó con ella de manera agresiva a pedirle su celular.Debido a la fuerza que el asaltante hizo, en el forcejeo de querer zafarse,Comentó que trató de defenderse al ver que el asaltante no contaba con alguna arma, pero la presionó más del cuello y terminó golpeándola con su puño en el rostro ya estando ella en el suelo.A decir de vecinos, comentaron que la zona no es muy segura ya que en días pasados varios comercios como una panadería fue victima de los amantes de lo ajeno.Pese a que no le pudieron robar nada, la agresión que sufrió durante el asalto fue impactante, pues hasta el momento tiene el golpe en el rostro, mismo que cubre con mucho maquillaje para poderse presentar a trabajar.