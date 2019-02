"Empezaron a dar terapias a las 12 del día y a los de las 4 de la tarde, el martes convocan a rueda de prensa y señalan que ya se reanudaron al 100% las terapias cosa que no es verdad" comentó.





"No hay vatas, no hay sabanas, los atienden con muchas carencias, constantemente se descomponen las maquinas, el aire acondicionado que debe haber ha tenido deterioros, y también que se regularice la situación del personal, ya que nos dicen que por lo que se cerro las terapias por la falta de personal humano" comentó Karla.





"Apenas comenzaron a recibir terapia los del turno de la noche entre martes y miércoles, siendo mentira que ya este normalizado al 100% la atención, y no es congruente lo que dijeron en la rueda de prensa con lo que se esta viviendo, no ha habido una solución congruente" señaló.





"Se me negó la terapia la semana pasada, el sábado y ahora nos dicen que este sábado probablemente no haya otra vez, por eso recurrimos a las presiones por que es nuestra vida, nos dicen que es por que no hay personal y no les han pagado" comentó una paciente.





"Presentamos un escrito al delegado de la clínica y le planteamos diversos puntos, queremos que nos den una respuesta pro escrito, para que no haya mal entendidos y que nos atiendan, la vida de muchas personas esta en juego, queremos la certeza de que nos van a atender"comentó José, paciente de insuficiencia renal desde hace 3 años.

Pacientes que sufren de insuficiencia renal y que realizan sus tratamientos de hemodiálisis en la Clínica del Issste Celaya se manifestaron para pedir que vuelvan a ser atendidos ya que su vida depende de eso.De los 65 pacientes que se manifestaron en días pasados, 19 no han recibido ningún tratamiento en lo que va de la semana.Señalan que solo se han reanudado los primeros turnos de atención que es el de 7 de la mañana y ya no ha habido terapias y que la clínica no emitió ninguna respuesta.Karla Hernández que es la vocera de los pacientes comentó que el día lunes convocaron a todos los pacientes para ser atendidos, yendo a la Delegación Estatal, ahí los atendió el Delegado Dr. Primo Quiroz Durán y en donde se les dio una respuesta que se iba a normalizar paulatinamente para comenzar a dar terapias.Las exigencias principales es que sean atendidos en sus terapias de hemodiálisis, que les den garantía por escrito que van a continuar y el saber por que dejaron de hacerlo y mejores condiciones de atención.Dada la gravedad del asunto, algunos pacientes han tenido que buscar alternativas como ir a lugares privados, siendo costoso el tratamiento, además de seguir ciertos protocolos, y estudios por que el mecanismo es precisamente la limpieza de la sangre y conlleva gastos.Las personas que no han sido atendidas ya han estado resentidas de su salud, mostrando alteraciones físicas como la presión y la glucosa ya que ellos no pueden "esperar" mucho tiempo sin ser atendidos.Si siguen sin recibir alguna respuesta, comentaron que probablemente tomarán la clínica para ser atendidos, ya que su vida sigue en riesgo y no esperarán a que alguien muera por no ser atendidos.Una de las pacientes comentó que han tenido que comprar las bolsas de diálisis de manera externa, siendo un gasto elevado y que solicitó ayuda en el DIF de Comonfort (ya que de ahí es) y le dijeron que tenía que comprobar que no están apoyando, fue a la clínica a solicitar un documento y no quisieron dárselo por que no querían "comprometerse".Otra más comentó que son pocos los enfermeros que atienden, que les dicen que no hay personal que cubra todos los turnos y a veces solo se queda una persona, siendo insuficiente la atención.Sigue leyendo: